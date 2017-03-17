Подвижные пески засыпают село в Алматинской области

Из года в год подвижные пески засыпают окраины села и подъездные дороги к населенному пункту. Барханы вновь приблизились к домам жителей и практически сравнялись с ограждением

Сейчас в районе стартовал пилотный проект Программы развития ООН, направленный на противодействие песку. Малогабаритные камышовые щиты, установленные на барханах при въезде в село Бакбакты, напоминают лабиринт. Это один из способов борьбы с передвижным песком. Щиты располагаются перпендикулярно направлению ветра и устанавливаются на высоте 25-30 сантиметров. В центр такого квадрата высаживаются побеги саксаула.

- Эта проблема у нас существовала многие годы. Песок везде, двор приходилось постоянно подметать. А если поднимется ветер, от песка вообще было не спастись. Местные власти, как могли, очищали дороги от заносов, но и это не спасало. Надеемся, что этот проект поможет нам.

Проект реализуется Глобальным экологическим фондом Программы развития ООН. Сейчас такие противопесчаные заграждения установлены на площади в 1 гектар. Здесь высажено более 2 тысяч саженцев саксаула и джигиды.

- Работы начали в прошлом году. Здесь постоянно заняты 25 человек. С западной стороны села установили заграждения. Теперь ждем, когда молодой саксаул приживется.

Высадка саксаула сейчас является одним из основных способов защиты от наступления песка. Местные лесничества тоже заняты в этой работе. Для эффективного воспроизводства саксаул нужно высаживать семенами, утверждают специалисты.





Марат Молдабаев, лесник лесничества «Баканас»:





- После пересадки в другой грунт саженцы очень долго приживаются, часть из них погибает. Приходится возвращаться на этот участок и на следующий год.





В Балхашском районе практически все населенные пункты расположены в непосредственной близи к реке Или. Местность песчаная, и постоянные ветра способствуют передвижению песка. В этой связи многие из сел подвержены наступлению песчаных барханов. Жители надеются, что проект найдет свое продолжение и в их населенных пунктах.









Гульнар Жантасова, Куаныш Тургенбаев



