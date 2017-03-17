Прошли предварительные слушания по делу Мухтара Аблязова

Всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты, в том числе и защитнику Аблязова.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении беглого олигарха Мухтара Аблязова и его сообщников,





В суд явились подсудимые Жаримбетов, Мәмеш и Садыков. Они высказались против того, чтобы СМИ снимали их лица во время судебного процесса. Председательствующий судья М.Какимжанов разрешил средствам массовой информации вести съемку процесса, но при условии отсутствия изображений подсудимых в материалах.





Отметим, что ранее всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты, в том числе и защитнику Аблязова.





"Подсудимый Аблязов по неизвестным причинам в суд не явился", - сообщил секретарь.





"Мы полагаем, что при отсутствии подсудимого Аблязова возможно рассматривать данное уголовное дело", - сказал гособвинитель Баймагамбетов.





Другие стороны процесса также высказались за то, что судебное разбирательство без основного фигуранта уголовного дела возможно.





Так, присутствовавшая на предварительном слушании адвокат Аблязова Ажигулова сообщила суду:





"Сведений о его (прим.ред. - Аблязова) местонахождении не имеется. Считаю возможным рассмотреть уголовное дело без его присутствия".





Остальные участники процесса также отметили, что не знают, где находится Аблязов.





Слушание перенесено на 18 марта.





В 2013 году Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу и освободил его из-под ареста . В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.