Прошли предварительные слушания по делу Мухтара Аблязова
17 марта 2017, 11:21
Всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты, в том числе и защитнику Аблязова.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении беглого олигарха Мухтара Аблязова и его сообщников, передает корреспондент Zakon.kz.
В суд явились подсудимые Жаримбетов, Мәмеш и Садыков. Они высказались против того, чтобы СМИ снимали их лица во время судебного процесса. Председательствующий судья М.Какимжанов разрешил средствам массовой информации вести съемку процесса, но при условии отсутствия изображений подсудимых в материалах.
Отметим, что ранее всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты, в том числе и защитнику Аблязова.
"Подсудимый Аблязов по неизвестным причинам в суд не явился", - сообщил секретарь.
"Мы полагаем, что при отсутствии подсудимого Аблязова возможно рассматривать данное уголовное дело", - сказал гособвинитель Баймагамбетов.
Другие стороны процесса также высказались за то, что судебное разбирательство без основного фигуранта уголовного дела возможно.
Так, присутствовавшая на предварительном слушании адвокат Аблязова Ажигулова сообщила суду:
"Сведений о его (прим.ред. - Аблязова) местонахождении не имеется. Считаю возможным рассмотреть уголовное дело без его присутствия".
Остальные участники процесса также отметили, что не знают, где находится Аблязов.
Слушание перенесено на 18 марта.
В 2013 году Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу и освободил его из-под ареста. В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.
В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным, Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Казахстанской стороне удалось обнаружить большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.
Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - "создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем"; 176 ч.3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"; 24 ч.3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; 193 ч.3 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; 220 ч.1 - "Незаконное использование денежных средств банка"; 228 - "Злоупотребление полномочиями" УК РК. Помимо Аблязова на скамье подсудимых Жаксылык Жаримбетов - экс-заместитель председателя правления БТА Банка, Садуакас Мәмеш - бывший председатель правления БТА банка и Кайрат Садыков - бывший директор по кредитованию.
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