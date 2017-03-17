Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав

В опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет.

Около четверти опрошенных казахстанцев хоть и отучились в автошколе, но экзамены предпочли "развести", передает Kolesa.kz









В анонимном опросе редакция Kolesa.kz поинтересовалась у казахстанцев, как они получили свои права.





В опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет. Из них 49.5 % не отрицают, что водительское удостоверение получили незаконно: 22.9 % отучились в автошколе, но не стали самостоятельно сдавать экзамены, 21.9 % - купили права, а ещё 4.8 % получили их в подарок. Оставшиеся 50.5 % уверяют, что учились и сдали самостоятельно.





Как видно из результатов опроса, плачевную ситуацию на дорогах мы имеем вполне заслуженно.













Между тем, в Сети опубликовали видео аналогичного опроса, его посмотрели уже более 100 тыс.пользователей.





Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Мар 16 2017 в 1:11 PDT



