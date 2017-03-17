Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав
17 марта 2017, 09:40
В опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет.
Около четверти опрошенных казахстанцев хоть и отучились в автошколе, но экзамены предпочли "развести", передает Kolesa.kz.
Над откровенным и резонансным признанием Айгерим Фазыловой в том, что водительские права ей купили/подарили, все дружно посмеялись, как, впрочем, и над видео «якобы» сдачи экзаменов. Сам же факт продажи документов казахстанских автомобилистов не удивил. Лишь некоторые политики считали, что это невозможно.
В анонимном опросе редакция Kolesa.kz поинтересовалась у казахстанцев, как они получили свои права.
В опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет. Из них 49.5 % не отрицают, что водительское удостоверение получили незаконно: 22.9 % отучились в автошколе, но не стали самостоятельно сдавать экзамены, 21.9 % - купили права, а ещё 4.8 % получили их в подарок. Оставшиеся 50.5 % уверяют, что учились и сдали самостоятельно.
Как видно из результатов опроса, плачевную ситуацию на дорогах мы имеем вполне заслуженно.
Между тем, в Сети опубликовали видео аналогичного опроса, его посмотрели уже более 100 тыс.пользователей.
Фото: kolesa.kz
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