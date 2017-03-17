Креативные фото детей в сказочных образах

Талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.

Анна Розвадовская, автор этих креативных снимков, не является профессиональным фотографом. Она работает учителем в школе , пишет , пишет Fullpicture.ru





Шитье удивительных нарядов и сказочные фотосессии с участием собственных детей – это всего лишь любимое хобби, заряжающее ее вдохновением и энергией. Как видно, талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.





1. Фея.





2. Маленькая Тыква.





3. Юный волшебник.





4. Джедай Рей.





5. Балерина.





6. Мисс Очарование.





7. Спящая красавица.





8. В бабушкином саду.





9. Показывая характер.





10. Ныряльщик.





11. Викинг.





12. Смущенная принцесса.