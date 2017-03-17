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Креативные фото детей в сказочных образах

17 марта 2017, 09:42

Талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.


Анна Розвадовская, автор этих креативных снимков, не является профессиональным фотографом. Она работает учителем в школе, пишет Fullpicture.ru.

Шитье удивительных нарядов и сказочные фотосессии с участием собственных детей – это всего лишь любимое хобби, заряжающее ее вдохновением и энергией. Как видно, талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.


1. Фея.


2. Маленькая Тыква.


3. Юный волшебник.


4. Джедай Рей.


5. Балерина.


6. Мисс Очарование.


7. Спящая красавица.


8. В бабушкином саду.


9. Показывая характер.


10. Ныряльщик.


11. Викинг.


12. Смущенная принцесса.

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