Креативные фото детей в сказочных образах
17 марта 2017, 09:42
Талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.
Анна Розвадовская, автор этих креативных снимков, не является профессиональным фотографом. Она работает учителем в школе, пишет Fullpicture.ru.
Шитье удивительных нарядов и сказочные фотосессии с участием собственных детей – это всего лишь любимое хобби, заряжающее ее вдохновением и энергией. Как видно, талант, усердие и любовь к детям могут творить настоящие чудеса.
1. Фея.
2. Маленькая Тыква.
3. Юный волшебник.
4. Джедай Рей.
5. Балерина.
6. Мисс Очарование.
7. Спящая красавица.
8. В бабушкином саду.
9. Показывая характер.
10. Ныряльщик.
11. Викинг.
12. Смущенная принцесса.
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