102 модернизированных отделения Казпочты заработало в городах Казахстана

АО «Казпочта» продолжает модернизировать свои отделения по всему Казахстану. Сегодня запущены обновленные отделения почтовой связи в ВКО, ЮКО, Караганде, Алматы и других регионах страны. Ранее были отремонтированы и открыты отделения в Актобе, Атырау, Уральске, Кызылорде, Талдыкоргане, Таразе и Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».





Как сообщается, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев и аким Алматы Бауыржан Байбек посетили открытие модернизированного отделения почтовой связи в г.Алматы. В ходе встречи Председатель Правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов продемонстрировал гостям работу обновленного отделения почтовой связи и рассказал о планах по дальнейшему развитию сервисов компании.









«Мы проводим большую работу по благоустройству наших отделений по всей стране, модернизируем всю инфраструктуру и пересматриваем бизнес-процессы. Надеемся, что и алматинцам придутся по душе новые отделения Казпочты, где можно получать услуги без очередей и бумажной волокиты. В Алматы это четвертое отделение, заработавшее после модернизации, всего здесь планируется обновить 18 отделений», - отметил руководитель Казпочты.





По словам Сакена Сарсенова, при модернизации отделений почтовой связи особое внимание было уделено оптимизации рабочего пространства: площади операционных залов были увеличены с 9 000 кв.м до 19 000 кв.м за счет устранения нефункциональных кабинетов, к примеру, руководители операционных залов были пересажены из отдельных кабинетов в общие залы. Также в обновленных отделениях внедрено одноуровневое и безбарьерное обслуживание, разделены зоны обслуживания физических лиц и корпоративных клиентов, залы почтовых и финансовых услуг, увеличено количество операционных окон.





«Переход на новый формат работы позволит нам оптимизировать процедуры получения и отправки посылок, повысить качество оказания услуг населению. Уже сейчас время получения и отправки посылок сократилось до 2-3 минут, а количество посылок, выдаваемых в супермаркетах, увеличилось вдвое»,- добавил Сакен Сарсенов.









Модернизация отделений включает не только капитальный ремонт, но и обновление технологической составляющей. Все отделения почтовой связи оснащены единой системой электронной очереди, системой видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для контроля за ситуацией в залах обслуживания, создан Ситуационный центр, где в режиме онлайн проводится видеомониторинг работы всех отделений. Открытие такого центра позволяет оперативно решать проблему очередей и регулировать работу операторов.





Большинство отделений будет работать в круглосуточном режиме (зона самообслуживания «POST 24»): по финансовым услугам – банкоматы и платежные терминалы, а по почтовым – почтаматы. Также в модернизированных отделениях имеются валютные кассы для приема и выплаты переводов в иностранной валюте.





Всего по программе модернизации планируется обновить 400 отделений почтовой связи в 197 населенных пунктах Казахстана.