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Премьер-министр РК обсудил с предпринимателями ВКО вопросы развития бизнес-среды

 

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провел встречу с предпринимателями, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития системы государственных закупок. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что политика правительства базируется на укреплении позиций бизнеса, который должен стать движущей силой экономического роста в стране.

Бакытжан Сагинтаев сообщил, что правительством уже проведена работа над совершенствованием системы государственных закупок, в связи с чем в трех областях Казахстана внедряется пилот казначейского сопровождения строительных контрактов. Это повысит качество строительства и увеличит долю участия отечественных предприятий в реализуемых проектах.

Кроме того, на данный момент заканчивается проработка вопросов осуществления государственных закупок по принципу централизованной службы, что позволит установить четкие критерии и повысить прозрачность процедур.

Также премьер-министр РК Б. Сагинтаев проинформировал предпринимателей о том, что ведется разработка IT-платформы - единой точки доступа к общим закупкам государственного и квазигосударственного секторов. Это даст возможность бизнесу эффективно планировать и организовывать свое производство.

В ходе совещания также выступил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Н. Сактаганов и представители бизнес-сообщества, среди которых - председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» А. Мырзахметов, директор Палаты предпринимателей ВКО И. Шацкий, председатель совета директоров ТОО «Алматинский вентиляторный завод» М. Баккулов, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Е. Садыков и директор ТОО «ЕСКО» А. Шмарин.

Участники встречи высказали свои предложения по развитию системы государственных закупок в различных отраслях промышленности.

В целом, Бакытжан Сагинтаев отметил, что правительство РК на системной основе занимается вопросами улучшения предпринимательского климата и стимулирования деловой активности бизнеса. В этой связи будет продолжена работа по увеличению местного содержания по каждому системообразующему предприятию страны. Помимо этого, предпринимателям будут оказываться меры финансовой и законодательной поддержки. Правительство РК продолжит работу по дерегулированию и сокращению издержек для бизнеса.

 

17 марта 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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