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Новости за сегодня

Президент Казахстана встретился с журналистами

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями казахстанских и международных средств массовой информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы глава государства ответил на наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня.

Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.

Во встрече приняли участие журналисты телеканалов «Казахстан», «Хабар», «МИР», газеты «Айқын», журнала «Esquire», информационного агентства «Казинформ».

 

17 марта 2017, 09:09
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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