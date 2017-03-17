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Т. Дуйсенова: Информационная система «е-Халық» позволит казахстанцам вставать на учет в качестве безработных у сельских акимов

 

В четверг, 16 марта, в ходе презентации программы «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» (далее - АРМ АСО), прошедшей в центре занятости населения г. Атырау, министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала, что информационная система «е-Халық» позволит казахстанцам вставать на учет в качестве безработных у сельских акимов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Глава МТСЗН РК напомнила, что проект АРМ АСО был запущен в пилотном режиме в мае 2015 года в Акмолинской области, с октября 2016 года - в Актюбинской области. Данная информационная система позволяет на уровне сельского округа систематизировать учет безработных, самостоятельно занятых, малообеспеченных граждан и наемных работников; составить баланс трудовых ресурсов; определить точечные меры содействия занятости целевым группам населения; определить внутреннюю трудовую миграция; формализовать непродуктивно самозанятых граждан; систематизировать сведения о наличии личного подсобного хозяйства у каждой семьи.

На сегодняшний день АРМ АСО внедрена в 13 сельских округах Аршалынского района (с охватом 25 тыс. 382 человек) и в 8 сельских округах Коргалжынского района (с охватом 7 тыс. 585 человек) Акмолинской области. В Актюбинской области программа внедрена в 12 районах (150 сельских округов с охватом 402 тыс. 139 человек).

В связи с успешной апробацией, на базе АРМ АСО была создана более масштабная информационная система «е-Халық», которая позволяет охватывать не только сельские округа, но и города республики.

«Мы внедряем систему «е-Халық», в первую очередь, для решения вопросов занятости. Она будет содержать данные по всем лицам, которые имеют работу, получают социальные выплаты, являются безработными или самозанятыми. Во-вторых, эта система позволит казахстанцам, проживающим в сельской местности, встать на учет в качестве безработного по месту жительства, для этого не надо будет ехать в центр занятости. Там же им будут предоставлять всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки они могут рассчитывать», - сказала Тамара Дуйсенова.

Информационная система «е-Халық» позволяет: определить численность фактически проживающего населения; осуществлять мониторинг внутренней и внешней миграции; вести учет граждан, относящихся к социально-уязвимым категориям, а также безработных и самозанятых; актуализировать данные всех государственных информационных систем; обеспечить всеобщее декларирование доходов населения.

Таким образом, статистические и аналитические сведения, хранящиеся в информационной системе «е-Халык» дадут основу для целенаправленного и точного распределения средств на развитие регионов и планирования государственных программ.

 

17 марта 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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