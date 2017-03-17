Бакытжан Сагинтаев ознакомился с научно-исследовательскими проектами ВКГТУ

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, в рамках рабочей поездки по региону, где ознакомился с научными разработками вуза и встретился с представителями крупных предприятий области, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт чиновника.

Ректор университета Ж.Шаймарданов доложил Премьер-Министру РК о ходе реализации проекта по подготовке кадров для Государственной программы индустриализации, и подготовки целевых научно-технологических программ для совместной реализации с ведущими промышленными предприятиями ВКО в 2017 - 2019 годах.

Также Бакытжан Сагинтаев осмотрел научно-исследовательскую лабораторию университета, после чего провел встречу с руководителями крупных предприятий области по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ВКГТУ.

В ходе совещания с докладами выступили руководители научных проектов: доктор физико-математических наук, профессора ВКГТУ С. Плотников, доктор технических наук, профессор ВКГТУ М. Дудкин, кандидат химических наук, доцент ВКГТУ Н. Куленова, кандидат технических наук, доцент ВКГТУ А. Быков, кандидат технических наук, заведующая кафедры ВКГТУ Г. Нуршайыкова, доктор физико-математических наук, профессор ВКГТУ Д. Алонцева. А также представители промышленных организаций: президент АО «УК ТМК» А. Мамутова, директор танталового производства АО «УМЗ» А. Цораев, исполнительный директор по металлургии ТОО «Казцинк» Т. Азекенов и технический руководитель ТОО «Востокцветмет» С. Абдрахманов.

По итогам совещания состоялась церемония подписания меморандума о научно-техническом сотрудничестве между АО «НАК «Казатомпром» и ВКГТУ им.Д. Серикбаева.

Как известно, Президент РК поставил перед Правительством задачу создать новую модель роста экономики в основе которой, будут новые, перспективные технологии и инновации, что позволит Казахстану в 2050 году, войти в 30-ку наиболее развитых стран мира.

Нужно отметить, что Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева имеет необходимый кадровый и научный потенциал для внесения своего вклада в реализацию указанных задач.