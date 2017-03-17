Назарбаев: «После новых выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал вопрос о возможных досрочных выборах депутатов Парламента Казахстана, передает Zakon.kz.

«Есть хорошее выражение: после новых выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел. Почему люди жаждут новых выборов? Парламент избран до 2021 года, он будет весь свой срок работать», - сказал Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с представителями республиканских и зарубежных СМИ.

Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.