Тасмагамбетов вручил Путину верительные грамоты

16 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов вручил верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

В приветственном слове В.Путин подчеркнул, что Казахстан для России является надежным другом и стратегическим партнером. Он выразил удовлетворение состоянием отношений между двумя странами, взаимодействием в рамках многосторонних институтов и интеграционных процессов. Российский лидер выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

«Казахстан - наш надёжный друг и стратегический союзник. В ходе недавних переговоров с Президентом Н.А. Назарбаевым подтверждено обоюдное стремление наращивать взаимодействие в самых разных областях на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке», - подчеркнул В.Путин.

Российский президент отметил активную совместную работу по линии СНГ, Евразийского экономического союза, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

«Россия высоко ценит лидерскую роль Президента Назарбаева в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Мы высоко ценим и вклад руководства Казахстана в организацию и проведение переговорного процесса по Сирии в Астане», - отметил В.Путин.

Президент России подтвердил участие России в международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. «В июне Россия примет участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017», а осенью ждём казахстанских партнёров в Челябинске на традиционный XIV Форум межрегионального сотрудничества», - напомнил Президент РФ.

В.Путин поздравил казахстанского дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.

Всего в этот день во время торжественной церемонии, проходившей в Александровском зале Большого кремлевского дворца, верительные грамоты вручили послы 18 зарубежных стран, в том числе, Армении, Бельгии, Бразилии, Израиля, Катара, Турции, Швейцарии и др.