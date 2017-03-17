О получении государственными служащими подарков

ДГД по Жамбылской области сообщает, что согласно статье 50 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» принятие подарков не допускается в связи с исполнением государственных функций:

1) от государственных служащих и иных лиц, зависимых по службе (подчиненные, работники подотчетных организаций и др.);

2) от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц (субъекты контроля, лица, обратившиеся с заявлением и др.);

3) за общее покровительство (необоснованное назначение на должность, представление к поощрительным выплатам, награждению и др.);

4) за попустительство по службе (согласие не применять меры ответственности в случае выявления нарушений и др.).

Получение лицом от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, денежных средств или иных ценностей за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе возможных в будущем, расценивается как получение взятки.

Следовательно, госслужащий не вправе принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения (праздничные даты, дни рождения, повышение по службе, трудоустройство и др.), а также вне зависимости от вида, количества, стоимости и иных характеристик подарка (конфеты, торты, сувениры и др.).

Кроме того, запрещается дарение подарков и оказание неслужебных услуг официальным лицам для получения имущественных выгод, благ и преимущества.

Согласно Правилам учета и хранения имущества, обращенного в собственность государства, утвержденным постановлением Правительства от 26 июля 2002 года № 833, в течение 7 календарных дней со дня получения в специальный фонд добровольно сдаются подарки:

поступившие без ведома госслужащего;

переданные (врученные) публично или во время официальных мероприятий.

Нарушение семидневного срока (по деньгам, поступившим на счет без его ведома - двухнедельного срока), а также принятие подарков в связи с исполнением государственных функций может стать основанием для привлечения к уголовной либо административной ответственности.

При этом получение подарка впервые (стоимостью менее 2 МРП или 4 242 тенге) при отсутствии предварительной договоренности о получении подарка за ранее совершенные законные действия не является преступлением в силу малозначительности. Однако это влечет административную (статья 677 КоАП «Получение незаконного материального вознаграждения», штраф - 600 МРП или 1 272 600 тенге), а также дисциплинарную ответственность за совершение проступка, дискредитирующего госслужбу (увольнение по отрицательным мотивам).

Данные ограничения не распространяются на ценные подарки, врученные госслужащему в качестве поощрения в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан».