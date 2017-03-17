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Новости за сегодня

Назарбаев рассказал о сложностях в подборе кадров

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями казахстанских и зарубежных средств массовой информации рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при подборе кадров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Один из журналистов - участников встречи задал следующий вопрос: «Недавно произошли новые кадровые назначения. Назначили людей, которые имеют опыт государственной службы. В связи с этим хотели бы узнать: это значит, что молодые управленцы не оправдали вашего доверия? Вы уполномочены принимать решения - кого-то назначаете, а кого-то снимаете с должностей. Когда снимаете - то, что они не оправдали вашего доверия, как-то вас расстраивает?».

Глава страны ответил следующее: «Расстраивает. (...) Самое сложное в жизни - это выступать перед народом. И для меня, и для других - выбирать кадры, это самое сложное. Ошибешься или нет. Оцениваешь знания, его опыт».

Напомним, сегодня проходила встреча президента с журналистами. Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.

 

17 марта 2017, 09:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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