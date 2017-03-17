Итальянский наркоторговец выдал себя фотографиями в соцсети

Чтобы избежать наказания, он уехал в Мексику, где, судя по снимкам, хорошо проводил время.

Итальянского наркоторговца, скрывавшегося от правосудия, выдали фотографии, которые он публиковал на своей странице в Facebook , передает , передает Лента.ру со ссылкой на La Stampa.





По данным государственной полиции Италии, в мае 2016 года представителя криминалитета острова Сардиния Ивана Форнари (Ivan Fornari) объявили в розыск по обвинению в торговле наркотиками, скупке и хранении краденого, а также оказании сопротивления должностному лицу. Некогда он был пиццайоло — специалистом по приготовлению пиццы, однако позднее присоединился к банде наркоторговцев. В Италии ему грозило 5 лет 7 месяцев заключения.





Чтобы избежать наказания, он уехал в Мексику, где, судя по снимкам, хорошо проводил время: купался в море, занимался в тренажерном зале, ходил рестораны и бары, посещал достопримечательности, смотрел футбольные матчи.





Лучшие, на его взгляд, моменты своей жизни Форнари фиксировал на фото и видео, которые размещал на своей странице в соцсети.













Именно благодаря анализу этой информации итальянские правоохранители, которые почти года охотились за преступником, вышли на его след. Им удалось выяснить не только места, где итальянец бывал чаще всего, но и адреса его дома, работы, спортзала.





Собранные данные были переданы в Интерпол, после чего к делу подключилась мексиканская полиция. Форнари был арестован, а затем прямым рейсом доставлен из Мехико в Рим и передан итальянской полиции. Позднее он был помещен в следственную тюрьму Чивитавеккья, где, по сведениям издания, начал отбывать наказание.



