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Рудненский лжетеррорист будет отбывать срок в колонии особого режима

17 марта 2017, 10:17

Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии особого режима.


Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По материалам дела, 15 января текущего года после полуночи, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на пульт «102» УВД Рудного и сообщил о заложенном взрывном устройстве на остановке «Стадион-Строитель».

В ходе выезда на место происшествия сотрудников полиции, а также специальных служб. Данное сообщение не подтвердилось.

Приговором Рудненского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии особого режима.

В его действиях признан опасный рецидив преступления.

Фото: sputniknews.kz

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