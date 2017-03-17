Рудненский лжетеррорист будет отбывать срок в колонии особого режима

Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии особого режима.

Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.





По материалам дела, 15 января текущего года после полуночи, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на пульт «102» УВД Рудного и сообщил о заложенном взрывном устройстве на остановке «Стадион-Строитель».





В ходе выезда на место происшествия сотрудников полиции, а также специальных служб. Данное сообщение не подтвердилось.





Приговором Рудненского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии особого режима.





В его действиях признан опасный рецидив преступления.



