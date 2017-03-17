Минэнергетики РК: Мини-НПЗ не могут удовлетворить потребности внутреннего рынка ГСМ

На территории РК зарегистрированы и имеют паспорта производства 34 мини-НПЗ. Согласно паспортам производства, мини-НПЗ имеют техническую возможность переработать 6,5 млн. тонн нефти в год, однако в 2015 году фактически переработано 458,5 тыс. тонн, что составляет 3% от общего объема переработки нефти в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Выработка востребованных видов нефтепродуктов на мини-НПЗ незначительная. Так как, технологические установки на мини-НПЗ не позволяют выработать больше светлых видов нефтепродуктов.

Между тем, Министерство энергетики РК заявило, что принимаются все необходимые меры для улучшения ситуации на внутреннем рынке ГСМ и переработки нефти. В частности, ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в части сокращения перечня нефтепродуктов до уровня, который не будет создавать препятствия для работы как мини-НПЗ, так и для крупных, а также внесения изменений в Закон РК для исключения существующих барьеров. Кроме того, проводятся меры по улучшению экономики при поставке нефти на внутренний рынок.

В настоящее время при плане поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы РК 14,5 млн тонн в год средняя нагрузка на недропользователей по поставкам нефти на НПЗ (без учета Тенгизского, Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов) составляет порядка 40-60% от добычи. Действующие контракты на недропользование были подписаны в 90-х, 2000-х годах и не учитывают текущие реалии.

В целях улучшения экономической привлекательности поставок нефти на внутренний рынок Министерство энергетики РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями ведет политику полной либерализации рынка нефтепродуктов и газа. Для недропользователей приняты следующие меры:

1. Отменено государственное регулирование цен на дизельное топливо и на бензин марки Аи-92/93. В 2017 году после процедуры согласования планируется дерегулирование бензина марки Аи-80 (единственный нефтепродукт, цена которого регулируется Министерством);

2. Снижена экспортная таможенная пошлина на мазут с 60 до 30 долларов за тонну.

3. Отпускная цена на мазут для прохождения отопительного периода, а также цена дизельного топлива для проведения полевых работ утверждены на уровне рыночной.

4. Увеличена предельная оптовая цена реализации сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей для внутреннего рынка РК.

Следует отметить, что до момента принятия решений, касающихся широкого круга потребителей, Министерством энергетики РК проводится разъяснительная кампания с участием всех ведущих СМИ.

При этом вышепринятые меры недостаточны для нивелирования экономической привлекательности поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с экспортными направлениями. В связи с чем Министерство энергетики предлагает следующие меры по обеспечению внутреннего рынка нефтью до 2030 года:

1. Экономическое стимулирование нефтепереработки в РК путем:

- снижения и унификации ставок вывозных пошлин на темные нефтепродукты (вакуумный газойль, печное топливо и мазут);

- снижения уровня НДПИ при поставке нефти на внутренний рынок;

- выравнивания ставок акцизов на импортируемый и отечественный бензин, и дизельное топливо;

- отмены государственного регулирования цен на АИ-80 и СУВГ (сжиженный углеводородный газ);

- отмены механизма удешевления дизтоплива для сельского хозяйства и удешевления цен на мазут для социально-производственных объектов и учреждений.

2. Необходимость принятия решения с инвесторами по вопросу увеличения долей поставки нефти на внутренний рынок по вновь заключаемым контрактам;

3. Обеспечение процедуры продаж нефти недропользователями через товарные биржи;

4. Реформа законодательства о недропользовании, налогового законодательства для увеличения инвестиций в геологоразведку, поддерживания уровня добычи по действующим и новым проектам.

Министерство энергетики РК предпринимает масштабная работа совместно со всеми государственными органами, а также ведет прямой диалог с недропользователями, ассоциацией «Kazenergy» по реализации вышеуказанных мероприятий.