В Мангистау чиновники похитили из бюджета более 12 млн тенге

Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Мангистауской области проводит планомерную работу по выявлению преступных схем хищения бюджетных средств, в частности, при осуществлении государственного закупа, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала текущего выявлено и пресечено два факта хищения из бюджета средств на общую сумму более 12 миллионов тенге путем фиктивных оформлений акта выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области.

В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге.

Расследование продолжается, в отношении должностных лиц госучреждений, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в Антикоррупционную службу области.