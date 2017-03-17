Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне

Боец также заявил о намерении привезти в Чечню американских тренеров по боксу и ММА.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил удивление условиями для тренировок в бойцовском клубе «Ахмат» в Гудермесе . Слова 12-кратного чемпиона мира приводит . Слова 12-кратного чемпиона мира приводит ТАСС





«Я знаю, что в Чечне занимаются хорошие бойцы, и хотел увидеть, в каких условиях проходит их подготовка. Скажу честно, я поражен условиями, созданными в Чечне для бокса, и тем, как все занимаются. Конечно, техника, которой пользуются на тренировках, отличается немножко от США, но в целом здесь созданы все условия для успеха бойцов, я в восторге. Я не ожидал увидеть подобное», — сказал Мэйуэзер.





Боец также заявил о намерении привезти в Чечню американских тренеров по боксу и ММА. «Думаю, это будет способствовать тому, чтобы чеченские бойцы смогли получить еще более высокий уровень для тренировок», — добавил Мэйуэзер.





Ранее в четверг Мэйуэзер провел мастер-класс в подмосковной Жуковке. Самый дешевый билет на мероприятие стоил 15 тысяч рублей, самый дорогой — 50 тысяч. Общая выручка от продажи билетов составила 2,4 миллиона рублей.





В среду Мэйуэзер заявил о намерении провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором в Москве.





14 марта появилась информация о том, что поединок между американцем и ирландцем должен состояться 10 июня, а для его проведения уже арендован самый большой стадион Лас-Вегаса — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.





В активе 40-летнего Мэйуэзера 49 побед в 49 боях на профессиональном ринге (26 нокаутов).



