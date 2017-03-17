О регистрации в качестве ИП лиц, оказывающих услуги по проведению торжественных мероприятий

ДГД по Карагандинской области напоминает, что обязательной государственной регистрации подлежат физические лица, имеющие (предполагающие иметь) от частного предпринимательства совокупный годовой доход более 12-кратного минимального размера заработной платы (МЗП). В 2017 году МЗП составил 24 459 тенге. (12 × 24 459 тенге = 293 508 тенге). Это положение отражено в пункте 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса, а также в статье 157 Налогового кодекса.

- В этой связи, какие преимущества имеет для артистов регистрация их деятельности в качестве индивидуального предпринимателя?

- С 1 января 2017 года процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя значительно упрощается и носит уведомительный порядок. Несомненно, преимуществ много:

- регистрация ИП дает возможность делать пенсионные отчисления, что особенно важно для людей среднего возраста или женщин, планирующих уходить в декретный отпуск;

- наличие регистрации значительно упрощает получение банковского кредита;

- ИП имеет возможность приостанавливать деятельность, что подходит для тех, чья работа зависит от годового сезона или периода активной/неактивной деятельности. Срок приостановления деятельности не должен превышать 5 летний период;

- отчетность можно предоставлять посредством интернета через веб-портал «Кабинет налогоплательщика». Для этого нет необходимости стоять в очереди. Все можно сделать не выходя из дома.

-Какие документы необходимы для регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для специалистов, работающих в сфере свадебной индустрии. Сколько времени займет процедура регистрации?

-Регистрация ИП производится органами государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН). Для прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно представить уведомление (согласно установленной форме) о начале деятельности.

-Работа, связанная с проведением свадеб, как известно, работа непостоянная и зависима от сезона? Существуют ли льготные патенты либо декларации для такого вида сезонных работ?

-При прохождении государственной регистрации ИП необходимо выбрать один из режимов налогообложения, от которого зависит размер налоговых ставок:

1. Общеустановленный порядок налогообложения;

2. Специальные налоговые режимы (на основе упрощенной декларации или патента).

Рассмотрим второй из предложенных режимов, который является наиболее оптимальным для лиц, оказывающих услуги по проведению торжественных мероприятий. При этом существует некоторая разница между работой по упрощенной декларации или на основе патента.

При осуществлении деятельности на основе патента доход предпринимателя облагается по ставке 2 % от заявленного им дохода. Предельный доход за налоговый период (календарный год) не должен превышать 300-кратного МЗП (7 337 700 тенге) и не должен использовать труд работников, т.е. он осуществляет деятельность в форме личного предпринимательства. Данный режим работы подходит для большинства лиц, оказывающих услуги по проведению торжественных мероприятий. К примеру, если певцы или танцоры выступают в дуэте, то они тоже могут работать по данному режиму. В данном случае необходимо каждому зарегистрироваться в качестве ИП.

Если предприниматель выбирает налоговый режим по упрощенной декларации, то его доход облагается по ставке 3 % от дохода. Предельный доход за налоговый период (полугодие) составляет не более 1400-кратного МЗП (34 242 600 тенге) и численность работников за налоговый период не должна превышать 25 человек, включая самого индивидуального предпринимателя.

Работать по режиму на основе патента удобно для творческих профессий, т.к. он не предусматривает возможность работы без контрольно-кассового аппарата, либо банковского счета.

Для работы по специальному режиму на основе патента необходимо предоставить расчет стоимости патента, который подается на период от одного месяца до года.

При работе по спец. налоговому режиму на основе упрощенной декларации отчетным (налоговым) периодом является полугодие.

Осуществляя деятельность в качестве ИП, следует избегать следующих нарушений:

- несвоевременная сдача налоговой декларации;

- неуплата налога;

-осуществление предпринимательской деятельности в период ее приостановки.