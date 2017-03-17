Я боксер, а не шоумен - Головкин о возможном бое с Макгрегором
17 марта 2017, 10:33
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке.
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает несерьезными разговоры о своем поединке против звезды UFC Конора Макгрегора. Корреспондент Fightnews.com задал Геннадию вопрос: «Ты бы без проблем подрался с Конором Макгрегором?», на что Головкин ответил:
- Нет, у меня есть проблема. Никаких детей, никаких животных, никаких женщин, только бокс, потому что я боксер. Настоящий боксер, а не шоумен. Я уважаю свой вид спорта. Я очень серьезный парень. Серьезно, вы хотите посмотреть настоящий бой? Пожалуйста, приходите в субботу вечером на мой поединок с Джейкобсом. Это не веселое шоу, а старая школа.
Источник: sports.kz
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