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Димаш Кудайбергенов прошел в финал "I am a Singer 2017"

17 марта 2017, 10:37

Димаш в 10 сезоне исполнил песню поэта Орала Байсенгира,


Димаш Кудайбергенов занял третье место в 10 сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале китайского телешоу "I am a Singer 2017". Димаш в 10 сезоне исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов, передает МИА «Казинформ».

По данным китайского портала hupu.com, вместе с Димашем в финал прошли китайская певица Лин Илиан и китайская группа «Арыстан». Димаш успешно прошел все этапы. После десятого этапа для непрошедших в финал "I am a Singer 2017" состоится утешительный конкурс, где определятся еще несколько участников финала.

Финал будет разделен на два этапа, самый последний выпуск будет транслироваться уже только онлайн. Десятый этап выйдет в эфир 25 марта.



Фото: Sputnik Казахстан







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