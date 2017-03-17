Димаш Кудайбергенов прошел в финал "I am a Singer 2017"

Димаш Кудайбергенов занял третье место в 10 сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале китайского телешоу "I am a Singer 2017". Димаш в 10 сезоне исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов , передает , передает МИА «Казинформ».





По данным китайского портала hupu.com, вместе с Димашем в финал прошли китайская певица Лин Илиан и китайская группа «Арыстан». Димаш успешно прошел все этапы. После десятого этапа для непрошедших в финал "I am a Singer 2017" состоится утешительный конкурс, где определятся еще несколько участников финала.





Финал будет разделен на два этапа, самый последний выпуск будет транслироваться уже только онлайн. Десятый этап выйдет в эфир 25 марта.













Фото: Sputnik Казахстан























