Алматы и Ташкент соединит скоростной поезд
17 марта 2017, 10:38
Поезд отправляется из Алматы по понедельникам и субботам, из Ташкента по вторникам и воскресениям.
Между Алматы и Ташкентом будет курсировать скоростной поезд «Тұлпар-Тальго», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
В Ташкенте завершилась встреча между делегациями АО «НК КТЖ» и АО «Узбекистон темир йуллари», где обсуждались технические моменты реализации ранее достигнутых договоренностей между правительствами двух стран о запуске международного пассажирского поезда №1/2 сообщением «Алматы-Ташкент».
«По итогам встречи Стороны договорились о взаимном предоставлении скидок в размере 70% на места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и сопровождающим их лицам; о порядке перевозки багажа и грузобагажа и о периодичности курсирования поезда», ― говорится в сообщении.
Напомним, что накануне праздника Наурыз запускается международный пассажирский поезд №1/2 сообщением «Алматы-Ташкент», состоящий из вагонов «Тұлпар-Тальго» новой модификации с широким кузовом.
Поезд отправляется из Алматы по понедельникам и субботам, из Ташкента по вторникам и воскресениям.
Время в пути около 16 часов 30 минут. Стоянки в пути следования: Отар, Чу, Тараз, Шымкент, Сарыагаш и Ташкент.
Фото: newtimes.kz
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