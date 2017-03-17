Алматы и Ташкент соединит скоростной поезд

В Ташкенте завершилась встреча между делегациями АО «НК КТЖ» и АО «Узбекистон темир йуллари», где обсуждались технические моменты реализации ранее достигнутых договоренностей между правительствами двух стран о запуске международного пассажирского поезда №1/2 сообщением «Алматы-Ташкент».





«По итогам встречи Стороны договорились о взаимном предоставлении скидок в размере 70% на места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и сопровождающим их лицам; о порядке перевозки багажа и грузобагажа и о периодичности курсирования поезда», ― говорится в сообщении.





Напомним, что накануне праздника Наурыз запускается международный пассажирский поезд №1/2 сообщением «Алматы-Ташкент», состоящий из вагонов «Тұлпар-Тальго» новой модификации с широким кузовом.





Поезд отправляется из Алматы по понедельникам и субботам, из Ташкента по вторникам и воскресениям.



