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ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Исполнительное производство. Часть 2» с адвокатом С.Айтбаевым

17 марта 2017, 11:00

Смотрите прямую трансляцию вебинара.


Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство. Часть 2».
Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.

Для кого вебинар?
- для должников и взыскателей;
- для государственных и частных судебных исполнителей.

Вы узнаете:
- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,
- о порядке взыскания долга из бюджета,
- что делать, если у должника нет имущества,
- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;
- что делать, если утрачены исполнительные листы,
- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей и многое другое.



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