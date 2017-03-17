ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Исполнительное производство. Часть 2» с адвокатом С.Айтбаевым
17 марта 2017, 11:00
Смотрите прямую трансляцию вебинара.
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство. Часть 2».
Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.
Для кого вебинар?
- для должников и взыскателей;
- для государственных и частных судебных исполнителей.
Вы узнаете:
- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,
- о порядке взыскания долга из бюджета,
- что делать, если у должника нет имущества,
- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;
- что делать, если утрачены исполнительные листы,
- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей и многое другое.
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