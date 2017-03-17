ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Исполнительное производство. Часть 2» с адвокатом С.Айтбаевым

Дамы и господа!





Смотрите бесплатный вебинар ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство. Часть 2».

Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.





Для кого вебинар?

- для должников и взыскателей;

- для государственных и частных судебных исполнителей.





Вы узнаете:

- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,

- о порядке взыскания долга из бюджета,

- что делать, если у должника нет имущества,

- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;

- что делать, если утрачены исполнительные листы,

- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей и многое другое.







