Консультационные площадки открыты для Жамбылской молодежи

В ЦКЗ «Баласагун» состоялось мероприятие в рамках областного информационного автокаравана «Елбасы Жолдауы – жаңғырудың жаңа кезеңі» по разъяснению Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает пресс-служба акима области.





Участников встречали работники образования, здравоохранения, культуры, религии, спорта, банковской сферы, представители Региональной палаты предпринимателей, департамента юстиции, прокуратуры, полиции, внутренней политики, Фонда поддержки предпринимателей «Даму» – всего около 25 специа­листов. На встречу пригласили более 1 000 человек в возрасте 14–29 лет, среди которых были учащие­ся и выпускники высших и средних учебных заведений, занятая и безработная молодежь.





– Это мероприятие, по сути, можно наз­вать общественной приемной, только в более масштабном виде, – сказал представитель управления по вопросам молодежной политики.





Такой формат был выбран для предоставления уникальной возможности получения подробных ответов на накопившиеся вопросы.





Ранее задействованные в мероприя­тии специалисты в рамках автокаравана побывали в сельской местности. В течение двух недель они объездили все 10 районов области, где были организованы аналогичные консультационные площадки с привлечением всего более 3 тыс. человек. По оценке консультантов, встречи прошли успешно, поскольку наш­ли широкий резонанс среди молодежи.





Положительные отклики прошли в конструктивном и деловом ключе. Ребята смогли узнать для себя много нового и полезного, получили советы и рекомендации профессио­налов.





Одни интересовались жилищными вопросами, государственными субсидиями в сельском хозяйстве, кредитами на различные цели, в том числе и на открытие собственного дела. Других волновали проблемы трудоустройства, развития медицины и ветеринарии, а также возможность получения высшего образования, в особенности технического. Кроме того, молодым людям была предоставлена информация по программам «Серпін», «С дипломом – в село!», «Молодежная практика» и «Дорожная карта бизнеса-2020».



