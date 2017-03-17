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Новости за сегодня

О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в IV квартале 2016 года

 

По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) в IV квартале 2016 составила 2,3%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, оставшись на том же уровне. Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения.

Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2016 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,6%) и Жамбылской областях (3,3%), наименьшее - в Карагандинской области (0,6%), городах Астана и Алматы (0,7%).

 

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Анализ доходов по децильным группам населения показывает неравномерность их распределения. В IV квартале 2016 года при сравнении с аналогичным периодом 2015 года дифференциация доходов населения в разрезе децилей сохраняется, при этом доля совокупного дохода 1-4 децилей не превышает значения доли доходов 10-го дециля.

 

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Уровень потребительских расходов домашних хозяйств напрямую зависит от их материальной обеспеченности. Расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, в IV квартале 2016 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,2 раза, на непродовольственные товары - 7 раз, а на платные услуги - 8,6 раз.

 

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17 марта 2017, 10:53
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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