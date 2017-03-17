В соответствии со статьями 5-5, 5-6 Закона Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» утверждены Правила предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъектов квазигосударственного сектора.

Субсидирование части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъектов квазигосударственного сектора осуществляется для реализации следующих задач Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 922 (далее - Программа):

1) повышение доступности ипотечного кредитования;

2) развитие индивидуального жилищного строительства.

Получателем субсидии являются заемщики по ипотечному жилищному займу, предоставляемого БВУ на основании договора банковского займа, для приобретения первичного жилья на условиях, соответствующих Программе и настоящим Правилам.

Субсидированию не подлежат ипотечные займы, выданные БВУ на потребительские цели, рефинансирование займа, приобретение нежилой недвижимости, земельного участка.

БВУ выдают ипотечные жилищные займы по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании. При снижении базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан, размер субсидий сокращается по вновь выдаваемым займам.

Субсидия до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечному жилищному займу заемщика возмещается БВУ государством через финансового агента за счет средств республиканского бюджета.

Несубсидируемую часть ставки вознаграждения по ипотечному жилищному займу оплачивает заемщик.

При субсидировании конечная ставка вознаграждения для заемщика составит:

не более 10% годовых по ипотечному жилищному займу на приобретение квартиры;

до 5% годовых по предварительным или промежуточным жилищным займам на приобретение индивидуального жилого дома в рамках задачи Программы «Развитие индивидуального жилищного строительства».

При расчете вознаграждения по ипотечному жилищному займу используются временные базы, равные 360 (тремстам шестидесяти) дням в году и 30 (тридцати) дням в месяце.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.