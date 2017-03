Большие деньги. Самые богатые люди в киберспорте

Бурное развитие киберспорта заставило сильных мира сего обратить внимание на эту индустрию. Люди, заработавшие миллиардные состояния, охотно вкладываются в развитие компьютерного спорта, видя его растущую популярность, а для кого-то эта индустрия даже стала основным источником дохода.





На днях издание Bloomberg опубликовало список из 500 богатейших людей планеты. Мы в нём покопались и выявили всех, кто имеет отношение к современному киберспорту. Вот что получилось.





Марк Кьюбан, $ 3,64 млрд, 493-е место в списке Bloomberg









Страна: США. Возраст: 58 лет

Сфера: технологии

Владелец баскетбольной команды «Даллас Маверикс», Landmark Theatres, исполнительный директор компаний HDNet и HDTV Cable Network.





Свою первую сделку Марк Кьюбан совершил в 12 лет. Он продал мусорные пакеты, чтобы купить себе баскетбольные кроссовки. Тогда он и не подозревал, что 30 лет спустя сможет стать владельцем целой баскетбольной команды «Даллас Маверикс». Между этими событиями было создание собственной фирмы MicroSolutions, которая продавала программное обеспечение, и развитие компании Audionet, занимающейся спортивными трансляциями в Интернете.





Марк Кьюбан также был связан с кинобизнесом и созданием первой спутниковой телевизионной сети высокой чёткости. В июне 2015 года американский предприниматель и владелец баскетбольной команды направил свои деньги на развитие сервиса Unikrn. Платформа, специализирующаяся на стриминге и киберспортивных ставках, получила от миллиардера $ 7 млн.





Бизнесмен не раз заявлял о своём желании приобрести состав по League of Legends, однако до этого пока не дошло. При этом он не скрывает своего положительного отношения к видеоиграм. «Я очень люблю видеоигры. Это как проводить время за шахматами, где ты один против всего мира. League of Legends — одна из умнейших игр, которую я запускал когда-либо. Тебе необходимо быть проворным, быстро реагировать. Это действительно спорт, и люди очень быстро поймут это», — считает он.





Юрий Мильнер, 3,71 млрд, 475-е место в списке Bloomberg













Страна: Россия. Возраст: 55 лет

Сфера: технологии

Соучредитель Mail.ru Group и DST Global.





Соучредитель Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер стал одним из немногих российских предпринимателей, серьёзно вложившихся в киберспорт. В центр внимания инвестора попал мобильный аналог Dota — игры Vainglory. Разработчики из компании Super Evil Megacorp получили от Юрия Мильнера и группы инвестиционных фондов $ 26 млн. Эти средства были направлены на развитие самой Super Evil Megacorp и её игры, привлечение новых спонсоров и проведение киберспортивных чемпионатов.





Сама Mail.ru Group при этом входит в число крупнейших публичных компаний мира и активно развивает игровое направление. Mail.Ru Games считается лидером восточно-европейского рынка онлайн-развлечений, разрабатывает и локализует несколько десятков популярных онлайн-проектов.





Гейб Ньюэлл, $ 5,2 млрд, 311-е место в списке Bloomberg













Страна: США. Возраст: 54 года

Сфера: технологии

Генеральный директор компании Valve.





Основатель компании Valve сколотил своё состояние на видеоиграх. Проработав в Microsoft 10 лет, Гейб основал компанию Valve, которая за 30 лет существования выпустила множество успешных проектов. Среди них Half-Life, Counter-Strike и Dota. Он также приложил руку к созданию сервиса цифровой дистрибуции игр, который произвёл переворот в индустрии видеоигр. Сейчас в Steam продаётся более 15 тысяч позиций, а количество активных учётных записей пользователей превышает 125 млн.





Несмотря на то что Valve в последнее время уделяет разработке новых игр всё меньше внимания, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive продолжают приносить ей огромные деньги, благодаря активному развитию киберспортивной составляющей. Мировые чемпионаты по Dota 2 располагают самыми крупными призовыми фондами, часть которых складывается из денег поклонников игры. Сам Гейб Ньюэлл уже несколько лет входит в число наиболее состоятельных людей планеты и считается самым богатым разработчиком в игровой индустрии.





Квон Хёк Бин, $ 5,58 млрд, 271-е место в списке Bloomberg













Страна: Южная Корея. Возраст: 43 года

Сфера: технологии

Основатель Smilegate Holdings, акционер.





Как и Гейб Ньюэлл, своим состоянием Квон Хёк Бин обязан видеоиграм. Его компания Smilegate — крупнейший разработчик компьютерных игр в Южной Корее, а многопользовательский шутер CrossFire — наиболее успешный проект. Несколько лет назад, заручившись партнёрством с китайской технологической компанией Tencent, Квон Хёк Бин добился того, что по CrossFire был проведён чемпионат мира, который прошёл в рамках World Cyber Games 2012.





По оценке SuperData, CrossFire приносит Smilegate более $ 1 млрд в год. Хотя игра и не стала общепризнанной киберспортивной дисциплиной, она до сих пор популярна в азиатских странах. Сейчас ведутся работы по созданию второй части, которая может принести компании Smilegate ещё больше денег.





Алишер Усманов, $ 13,8 млрд, 70-е место в списке Bloomberg













Страна: Россия. Возраст: 63 года

Сфера: промышленное производство

Основатель USM Holdings, акционер, предприниматель, совладелец английского футбольного клуба «Арсенал».





В середине октября 2015 года на всех крупнейших русскоязычных новостных ресурсах появилась новость: Алишер Усманов инвестировал $ 100 млн в Virtus.pro. Незнакомая с индустрией аудитория увидела огромные цифры и тут же ошалела. Однако это вложение было вполне оправданно. По сути, российский предпринимать застолбил за собой место на одном из самых быстрорастущих рынков современности. Полученные от него средства Virtus.pro направила на строительство киберспортивной арены мирового уровня, запуск которой состоится уже в ближайшее время, создание инфраструктуры, а также на запуск новых турниров и медийных каналов для их освещения.

Вложив в Virtus.pro $ 100 млн, российский предпринимать Алишер Усманов застолбил за собой место на одном из самых быстрорастущих рынков современности.





Бизнесмен хорошо известен своими удачными инвестициями в технологические компании, которые он совершал вместе с Юрием Мильнером. Усманов владеет 30 процентами акций лондонского «Арсенала». Его USM Holdings управляет телекоммуникационными и интернет-компаниями, популярными медиаресурсами. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России.





Ма «Пони Ма» Хуатэн, $ 23,2 млрд, 30-е место в списке Bloomberg













Страна: Китай. Возраст: 45 лет

Сфера: технологии

Исполнительный директор и соучредитель Tencent Holdings.





Китайский миллиардер Ма «Пони Ма» Хуатэн начинал свой бизнес с небольшого проекта. В 1999-м он основал компанию Tencent, в стенах которых был разработан клон ICQ — программа мгновенного обмена сообщения с китайским интерфейсом под названием OICQ.





На данный момент Tencent — крупнейшая телекоммуникационная компания на территории Китая, которой принадлежат разработчики Gears of Wars — Epic Games и создатели League of Legends — Riot Games. В 2016 году LoL обошла CS:GO и Dota 2 по количеству просмотров в Интернете, тогда же призовой фонд чемпионата мира по League of Legends начал формироваться по принципу The International с привлечением денег поклонников игры. С 2014 по 2016 год League of Legends признавалась самой прибыльной игрой на PC. В немалой степени именно это обеспечивает Ма «Пони Ма» Хуатэну 4-е место среди китайских миллиардеров.





Джек Ма, $ 36 млрд, 15-е место в списке Bloomberg













Страна: Китай. Возраст: 52 года

Сфера: технологии

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group.





Китайский IT-гигант Alibaba с целью расширения своего бизнеса погружается в нетрадиционные для себя сферы — киберспорт и игры. А инициатором этого погружения выступает основатель компании и председатель совета директоров Джек Ма. В прошлом году Alibaba Group выступила спонсором WESG 2016 и инвестировала в этот проект $ 150 миллионов.





И пусть для самого богатого китайца в мире это совсем небольшие средства, киберспортивная индустрия положительно реагирует на сам факт обращения влиятельных бизнесменов к этой сфере. Для менее успешных предпринимателей это может быть сигналом для полноценных вложений в киберспорт.





Джефф Безос, $ 73,7 млрд, 3-е место в списке Bloomberg













Страна: США. Возраст: 53 года

Сфера: технологии

Глава и основатель интернет-компании Amazon.com.





Джефф Безос сделал то, что не удалось совершить Google: в августе 2014 года он приобрёл за $ 970 млн один из самых успешных стартапов последнего времени — стриминговый сервис Twitch.tv. Несмотря на это, сервис остался независимой компанией с собственным офисом и брендом.





Бизнесмен всегда тяготел к высоким технологиям. В детстве он изобретал и собственными руками собирал различные устройства для дома. После окончания университета работал программистом на Уолл-стрит, где создал компьютерную сеть для проведения финансовых операций. В 1994 году Безос основал интернет-магазин Amazon.com, который и позволил заработать ему свой первый миллион долларов. С 2000 года предприниматель финансирует проект Blue Origin по запуску частных космических кораблей. А несколько лет назад Джефф Безос купил издательский дом The Washington Post.





Уоррен Баффет, $ 78,4 млрд, 2-е место в списке Bloomberg













Страна: США. Возраст: 86 лет

Сфера: Финансы

Председатель совета директоров холдинга Berkshire.





Уоррен Баффет является одним из наиболее известных инвесторов, состояние которого зарабатывалось на финансовых рынках. Под его крылом находится холдинг Berkshire, в состав которого входят финансово-страховые, производственные, энергетические и транспортные активы. Berkshire принадлежат пакеты акций таких компаний, как Coca-Cola, American Express, Geico, Procter & Gamble, Wells Fargo и др.









Мало кто будет спорить, что один из самых богатых людей планеты обладает особым нюхом на деньги и делает инвестиции, которые способны обернуться немалым доходом. Сейчас в поле зрения миллиардера попал и киберспорт. Недавно его страховая компания Geico, входящая в состав холдинга Berkshire, объявила о поддержке Team SoloMid и проведении турниров по Dota 2 и Counter-Strike.