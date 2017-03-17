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Даурен Абаев: Статус казахского языка возрастет

17 марта 2017, 11:03

Все, что касается казахского языка и казахской литературы, всегда будет на острие.


Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в рамках проекта "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" вновь прокомментировал самые обсуждаемые вопросы уходящей недели. По мнению главы ведомства, его удивляет позиция отечественных СМИ в рамках освещения вопросов, связанных с казахским языком, сообщает Zakon.kz

«Все, что касается казахского языка и казахской литературы, всегда будет на острие. Министерство образования и науки дало исчерпывающий комментарий. Они напротив усилили роль казахского языка при сдаче экзаменов. На данный момент МОН разделило ЕНТ на две части: выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены в ВУЗах. На выпускных экзаменах казахский язык остался и будет влиять на аттестат. Людей, заканчивающих школы, гораздо больше, чем поступающих в университеты, это означает, что статус казахского языка еще больше возрастет», - сообщил министр.

Из всего информационного потока уходящей недели Даурен Абаев выделил заявление алматинца Вячеслава Попова, который на своей странице в Facebook сообщил о намерении выучить за полгода казахский язык.

«Я для себя лично отметил декларацию Вячеслава Попова, что он будет изучать казахский язык. Я буду отслеживать этот порыв. Меня, как министра информации и коммуникаций, этот вопрос тоже удивляет. Вопрос о том, что не изучается казахский язык, активно обсуждается, а самостоятельный порыв наших граждан остается незамеченным», - удивился глава ведомства.

Фото: СЦК

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