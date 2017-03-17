Министр информации и коммуникаций пообещал «взять на заметку» вопросы гражданской авиации

Сейчас идут служебные расследования, по результатам которых средствам массовой информации будет представлена исчерпывающая информация.

Безопасность полетов стала главной темой недели. Поэтому не удивительно, что министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в рамках проекта "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" подробно прокомментировал участившиеся инциденты в гражданской авиации, сообщает сообщает Zakon.kz





«Интерес наших граждан к гражданской авиации абсолютно понятен, т.к. речь идет о безопасности. Сейчас идут служебные расследования, по результатам которых средствам массовой информации будет представлена исчерпывающая информация. Уже сейчас нам известно, что летный экипаж действовал строго по инструкции и минимизировал все риски для авиапассажиров», - отметил Даурен Абаев.





Глава ведомства не склонен считать, что речь идет о системном сбое, потому что все три самолета принадлежат разным типам.





«Государство пристальное внимание уделяет безопасности, в том числе и на международных авиалиниях, и на внутренних авиалиниях. Существует целая программа безопасности полетов в гражданской авиации. Правительство и Комитет гражданской авиации тесно работают с ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Все необходимые инструкции и все необходимые предписания этой организации Казахстан выполняет», - заверил министр.





Даурен Абаев также пообещал «взять на заметку» вопросы, связанные с информационным освящением вопросов гражданской авиации.



