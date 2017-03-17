Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 315,17 (-2,46), CNYKZT_TOD = 45,7993 (-0,4645)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 21-23 марта (Наурыз мейрамы) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 18 марта, на понедельник, 20 марта. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 315,17 тенге за доллар (-2,46 тенге), объем торгов - 130 750 тыс. USD (+25 650 тыс. USD).
По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,7993 тенге за юань (-0,4645 тенге), объем торгов - 700 тыс. юаней (+300 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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