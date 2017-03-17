Д.Абаев: В течение года в РК будут открыты еще два спецЦОНа
17 марта 2017, 11:16
К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах.
Два новых спецЦОНа откроют в Казахстане до конца года. Об этом в рамках телепроекта «Открытый диалог» на телеканале Хабар сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz
«В спецЦОНах мы уже выдали порядка 700 тысяч водительских удостоверений, оказали около 3,5 млн. государственных услуг. Мы все автоматизировали. Мы построили спецЦОНы. К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах. Сейчас мы этот процесс продолжаем. Я думаю, что в течение этого года мы еще два спецЦОНа запустим», - сказал министр.
Также Даурен Абаев прокомментировал тему «блатных» номеров.
«На сегодняшний день в государственную казну за счет таких номеров поступило порядка 5.3 млрд. тенге», - резюмировал он.
Фото: СЦК
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