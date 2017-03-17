Д.Абаев: В течение года в РК будут открыты еще два спецЦОНа

К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах.

Два новых спецЦОНа откроют в Казахстане до конца года. Об этом в рамках телепроекта «Открытый диалог» на телеканале Хабар сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев , передает , передает Zakon.kz





«В спецЦОНах мы уже выдали порядка 700 тысяч водительских удостоверений, оказали около 3,5 млн. государственных услуг. Мы все автоматизировали. Мы построили спецЦОНы. К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах. Сейчас мы этот процесс продолжаем. Я думаю, что в течение этого года мы еще два спецЦОНа запустим», - сказал министр.





Также Даурен Абаев прокомментировал тему «блатных» номеров.





«На сегодняшний день в государственную казну за счет таких номеров поступило порядка 5.3 млрд. тенге», - резюмировал он.



