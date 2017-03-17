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Д.Абаев: В течение года в РК будут открыты еще два спецЦОНа

17 марта 2017, 11:16

К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах.


Два новых спецЦОНа откроют в Казахстане до конца года. Об этом в рамках телепроекта «Открытый диалог» на телеканале Хабар сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz

«В спецЦОНах мы уже выдали порядка 700 тысяч водительских удостоверений, оказали около 3,5 млн. государственных услуг. Мы все автоматизировали. Мы построили спецЦОНы. К сожалению, сейчас эти спецЦОНы работают не везде. Они работают в 12 городах. Сейчас мы этот процесс продолжаем. Я думаю, что в течение этого года мы еще два спецЦОНа запустим», - сказал министр.

Также Даурен Абаев прокомментировал тему «блатных» номеров.

«На сегодняшний день в государственную казну за счет таких номеров поступило порядка 5.3 млрд. тенге», - резюмировал он.

Фото: СЦК

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