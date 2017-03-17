Пятеро казахстанцев вышли в финал турнира в немецком Галле
17 марта 2017, 11:26
Решающие бои пройдут 17 марта.
Состоялись полуфинальные бои ежегодного турнира «Chemistry Cup», который проходит в немецком Галле. В нем принимают участие и боксеры сборной Казахстана, которые незадолго до старта турнира провели учебно-тренировочный сбор в этой стране. Представляем вашему вниманию результаты полуфинальных поединков:
до 49 килограммов
Ержан Жомарт - Карлос Купо (Эквадор) - 1:4;
до 52 килограммов
Азамат Исакулов - Гилберт Рентерия (США) - 5:0;
до 56 килограммов
Кайрат Ералиев - Дюк Раган (США) - 0:5;
до 60 килограммов:
Джонсон Деланте (США) - Адилет Курметов - 4:1;
до 69 килограммов:
Дамиан Кирьор - Абылайхан Жусупов - 0:5;
до 75 килограммов:
Сильвио Ширл (Германия) - Абильхан Аманкул - 0:5;
до 81 килограмма
Адильбек Ниязымбетов - Максим Коц (Украина) - победа Коца из-за неявки соперника (Ниязымбетов улетел в Астану для того, чтобы принять участие в значимом мероприятии в честь 25-летия НОКа);
до 91 килограмма
Василий Левит - Константин Пинчук (Украина) - 5:0.
Свыше 91 килограмма:
Макс Келлер (Германия) - Камшыбек Конкабаев - 0:5.
Таким образом, пятеро казахстанских боксеров вышли в финал престижного турнира.
фото – Александр Канивец, КФБ
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