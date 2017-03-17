Пятеро казахстанцев вышли в финал турнира в немецком Галле

Состоялись полуфинальные бои ежегодного турнира «Chemistry Cup», который проходит в немецком Галле. В нем принимают участие и боксеры сборной Казахстана, которые незадолго до старта турнира провели учебно-тренировочный сбор в этой стране. Представляем вашему вниманию результаты полуфинальных поединков:





до 49 килограммов

Ержан Жомарт - Карлос Купо (Эквадор) - 1:4;

до 52 килограммов

Азамат Исакулов - Гилберт Рентерия (США) - 5:0;

до 56 килограммов

Кайрат Ералиев - Дюк Раган (США) - 0:5;

до 60 килограммов:

Джонсон Деланте (США) - Адилет Курметов - 4:1;





до 69 килограммов:

Дамиан Кирьор - Абылайхан Жусупов - 0:5;

до 75 килограммов:

Сильвио Ширл (Германия) - Абильхан Аманкул - 0:5;





до 81 килограмма

Адильбек Ниязымбетов - Максим Коц (Украина) - победа Коца из-за неявки соперника (Ниязымбетов улетел в Астану для того, чтобы принять участие в значимом мероприятии в честь 25-летия НОКа);

до 91 килограмма

Василий Левит - Константин Пинчук (Украина) - 5:0.

Свыше 91 килограмма:

Макс Келлер (Германия) - Камшыбек Конкабаев - 0:5.





Таким образом, пятеро казахстанских боксеров вышли в финал престижного турнира.





фото – Александр Канивец, КФБ



