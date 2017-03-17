Число зрителей на матче Хорватия — Украина ограничили из-за туалетов

Финальная часть чемпионата мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

На отборочном матче чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Украины не будет аншлага, несмотря на повышенный спрос на билеты. Об этом сообщает « Об этом сообщает « Сегодня.ua ».





Организаторы матча, который пройдет 24 марта на стадионе «Максимир» в Загребе, вынуждены закрыть для посещения верхнюю западную трибуну. В этой части арены отсутствуют туалеты, что не соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).





Сборные Украины и Хорватии выступают в группе I. После четырех туров в активе хорватов 10 очков. Они занимают первое место в турнирной таблице и на данный момент напрямую выходят на мундиаль. Их с восемью очками преследуют украинцы, которые находятся в зоне стыковых матчей.





Финальная часть чемпионата мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.





Фото: EuroFootball / Getty Images



