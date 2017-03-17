Прошли предварительные слушания по делу Мухтара Аблязова

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении беглого олигарха Мухтара Аблязова и его сообщников, передает корреспондент Zakon.kz.

В суд явились подсудимые Жаримбетов, Мәмеш и Садыков. Они высказались против того, чтобы СМИ снимали их лица во время судебного процесса. Председательствующий судья М.Какимжанов разрешил средствам массовой информации вести съемку процесса, но при условии отсутствия изображений подсудимых в материалах.

Отметим, что ранее всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты, в том числе и защитнику Аблязова.

«Подсудимый Аблязов по неизвестным причинам в суд не явился», - сообщил секретарь.

«Мы полагаем, что при отсутствии подсудимого Аблязова возможно рассматривать данное уголовное дело», - сказал гособвинитель Баймагамбетов.

Другие стороны процесса также высказались за то, что судебное разбирательство без основного фигуранта уголовного дела возможно.

Так, присутствовавшая на предварительном слушании адвокат Аблязова Ажигулова сообщила суду:

«Сведений о его (прим.ред. - Аблязова) местонахождении не имеется. Считаю возможным рассмотреть уголовное дело без его присутстсвия».

Остальные участники процесса также отметили, что не знают, где находится Аблязов.

Слушание перенесено на 18 марта.

В 2013 году Аблязов был арестован в соответствии с международным ордером на Лазурном берегу и с тех пор находился под стражей во Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия, Украина и Казахстан. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики отменил решение Премьер-Министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу и освободил его из-под ареста. В ответ на это Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление о том, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.

В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным, Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Казахстанской стороне удалось обнаружить большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.

Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - «создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; 176 ч.3 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; 24 ч.3 - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; 193 ч.3 - «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; 220 ч.1 - «Незаконное использование денежных средств банка»; 228 - «Злоупотребление полномочиями» УК РК. Помимо Аблязова на скамье подсудимых Жаримбетов, Мәмеш и Садыков.