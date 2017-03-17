В ЮКО запустят индустриальный парк «Атамекен-Ордабасы»

Об этом стало известно в ходе поездки акима области Жансеита Туймебаева в индустриальный парк.

Акимат Южно-Казахстанской области совместно с палатой предпринимателей приступили к проектам по созданию новых предприятий на производственных объектах Шымкентского шинного завода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





В результате создан индустриальный парк «Атамекен-Ордабасы», где предпринимателям будет предоставлен ряд бесплатных услуг.





Об этом стало известно в ходе поездки акима области Жансеита Туймебаева в индустриальный парк.





Глава региона подчеркнул, что объекты промышленного гиганта советской эпохи, и инфраструктура сохранились в хорошем состоянии. Однако, перезапустить завод дело не легкое. Поэтому руководство области, с целью создания новых предприятий на территории завода взяло на контроль передачу производственных объектов на льготных условиях на два месяца и предоставит ценовую политику.









По словам директора палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области Аскара Абубакирова, индустриальный парк «Атамекен-Ордабасы» оказывает предпринимателям бесплатный комплекс таких услуг, как бухгалтерские и юридические услуги, обучает их бизнесу. Кроме того, оказывает информационную и PR-поддержку, помогает в организации рекламы, содействует в привлечении финансовых источников, а также в составлении бизнес-плана.





На производственном предприятии, расположенном в черте города, созданы благоприятные условия для всех отраслей. Здесь имеется специальный склад для товаров. На сегодняшний день в парке реализуется 5 проектов. Вместе с тем, аким области Жансеит Туймебаев поручил усилить разъяснительные работы по оказанию комплекса бесплатных услуг.









Наряду с этим, глава региона побывал в Шымкентском свинцовом заводе. Цеха на территории производственного предприятия, запущенного в 1934 году не работают уже более 10 лет.









«О будущем свинцового завода говорить пока рано. Поэтому в ближайшее время необходимо продумать механизм эффективного использования двух заводов. Нам необходимо открыть на земельных участках завода новые предприятия»,- сказал Жансеит Кансеитович.





Напомним, что в 2010 году завод приступил к полноценной работе на основе трехстороннего соглашения между акционерным обществом «ПК Оңтүстiкполиметалл», корпорацией «Казахмыс» и ТОО «А-Мега трейдинг».





Однако, деятельность завода пришла в упадок и завод обанкротился. На сегодня ряд зданий, принадлежащих заводу, находятся в залоге у банка.



