Букингемский дворец подготовил секретный план на случай смерти Королевы

Елизавета Вторая здорова, с ней всё в порядке. Тем не менее, в Великобритании уже начали готовиться к её смерти , передает , передает "Комсомольская правда"





Для начала определили кодовое слово. Именно его сообщат всем, кому следует, когда произойдёт это неприятное событие. Зачем? Чтобы никто не догадался раньше времени. Так, о кончине отца Елизаветы, короля Георга VI, сигнализировали словами "угол Гайд-парка".





Как сообщила британская газета The Guardian, Букингемский дворец подготовил несколько вариантов развития событий. Считают, что скорее всего королева скончается после непродолжительной болезни. В качестве примера приводят смерть королевы-матери в 2002 году. Она успела позвонить некоторым друзьям, чтобы попрощаться и раздарить своих любимых лошадей. Если всё пойдёт так, то рядом с Елизаветой будут ближайшие члены семьи и её врачи. Контролировать доступ к Ее Величеству будет главный врач гастроэнтеролог профессор Томас. Он же будет решать, какую информацию можно передать общественности.





Первым о её уходе должен узнать личный секретарь королевы Кристофер Гейдт. Он и сообщит эту печальную новость премьер-министру, используя кодовые слова "Лондонский мост падает". Затем информация уйдёт в 15 независимых государств, где Елизавета Вторая также является королевой, и в страны Британского содружества наций.





Обычные подданные её Величества узнают о кончине гораздо быстрее, чем это было раньше. Так, 6 февраля 1952 Георга VI обнаружил его лакей в 7:30 утра. БиБиСи сообщило о смерти короля почти через 4 часа, в 11:15. А когда скончалась принцесса Диана (это произошло в 4 утра в Париже), через 15 минут об этом было известно журналистам, сопровождавшим тогдашнего министра иностранных дел Великобритании на Филиппинах.





Долгие годы право первыми сообщать о смертях в королевской семье принадлежало БиБиСи. Однако теперь эта традиция нарушена. Сообщение будет передано в информационное агентство Англии Press Association и затем разлетится в СМИ по всему миру.





Все английские телеведущие будут обязаны надеть чёрный костюм с чёрным галстуком. Жителей Соединенного Королевства отпустят с работы домой. Пилоты самолетов объявят печальную весть пассажирам. По всей стране приспустят флаги, зазвонят колокола. Когда умер предыдущий английский монарх, колокол в лондонском соборе Святого Петра звонил каждую минуту на протяжении двух часов. Севастопольский колокол в Виндзорском замке (вывезенный британцами во время крымской войны) ударил 56 раз - по числу лет жизни Георга VI.





Кстати, британские журналисты даже указали предполагаемую дату смерти Елизаветы II: "По данным Национальной статистической службы, британка, достигшая 91 года - а именно столько исполнится Королёве в апреле, - в среднем может прожить ещё 4 года и 3 месяца".





Учитывая, что похороны королевы-матери "репетировали" целых 22 года, неудивительно, что Букингемский дворец сейчас уже готов к уходу её дочери, Елизаветы II. Говорят, все девять дней траура расписаны почти по минутам.



