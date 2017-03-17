МНЭ утвердило правила предоставления субсидий по возмещению части ставки вознаграждения по ипотеке

Получателями субсидий являются заемщики по ипотечному жилищному займу, предоставляемым БВУ для приобретения первичного жилья.

Приказом Министра национальной экономики РК от 31 января 2017 года утверждены Правила предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъектов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.





Как указывается, субсидирование осуществляется для реализации повышения доступности ипотечного кредитования и развития индивидуального жилищного строительства в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер».





Получателями субсидий являются заемщики по ипотечному жилищному займу, предоставляемым БВУ на основании договора банковского займа, для приобретения первичного жилья на условиях, соответствующих программе и настоящим Правилам.





Субсидированию не подлежат ипотечные займы, выданные БВУ на потребительские цели, рефинансирование займа, приобретение нежилой недвижимости, земельного участка.

БВУ выдают ипотечные жилищные займы по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального Банка РК более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании.





При снижении базовой ставки Нацбанка размер субсидий сокращается по вновь выдаваемым займам.





Субсидия до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечному жилищному займу заемщика возмещается БВУ государством через финансового агента за счет средств республиканского бюджета.





Несубсидируемую часть ставки вознаграждения по ипотечному жилищному займу оплачивает заемщик.





При субсидировании конечная ставка вознаграждения для заемщика составит: не более 10% годовых по ипотечному жилищному займу на приобретение квартиры; до 5% годовых по предварительным или промежуточным жилищным займам на приобретение индивидуального жилого дома в рамках задачи Программы «Развитие индивидуального жилищного строительства».





При расчете вознаграждения по ипотечному жилищному займу используются временные базы, равные 360 дням в году и 30 дням в месяце.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



