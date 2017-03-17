Комитет Госдумы одобрил блокировку «зеркал» пиратских ресурсов

Дата рассмотрения законопроекта в Госдуме пока не определена.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении проект закона о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, сообщает РБК. Как отметил зампред комитета Вадим Деньгин, когда законопроект будет рассмотрен в Госдуме, пока неизвестно.

Напомним, законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в феврале нынешнего года. Документ вводит термин «производный сайт в сети Интернет» и предлагает определить порядок ограничения доступа к таким ресурсам на основании обращения владельцев авторских прав в Московский городской суд.

В случае принятия законопроекта суд сможет блокировать «зеркала» запрещенных сайтов по официальному запросу правообладателя или Роскомнадзора. За неисполнение предписания об ограничении доступа интернет-провайдерам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Как пояснил замминистра связи Алексей Волин, после принятия законопроекта на основании распоряжения Мосгорсуда «зеркала» можно будет заблокировать в течение 5-7 часов после обращения правообладателя. При министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет выносить соответствущие заключения.