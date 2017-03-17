Услуги детских дошкольных учреждений за февраль 2017 года

Казахстанские родители к началу весны платили за детские сады и мини-центры на 9,4% больше, чем годом ранее.

По итогам февраля одно посещение детских дошкольных учреждений обходилось маленьким казахстанцам в 767 тенге - на 66 тенге больше, чем годом ранее.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов услуги детсадов и мини-центров обходились родителям малышей в обеих столицах: в Астане - 1731 тг за посещение, +0,7% за год, в Алматы - 1454 тг за посещение, минус 9,4% за год (это один из двух крупных городов, где услуги за год показали удешевление; второй - Кокшетау, минус 3,9%, до 562 тг за посещение).

Дешевле всего посещения дошкольных заведений стоило маленьким жителям Тараза - 518 тг, +38,1% за год.

За последний квартал 2016 года в области дошкольного воспитания и обучения было оказано услуг на 68,3 млрд тг - на 32,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, в целом весь объем образовательных услуг вырос за год по РК на 29,8%.

77,2% услуг были оказаны за счет бюджета, еще 22,7% - за счет населения, и 0,2% - за счет предприятий. Примечательно, что в последнем квартале 2015 года население оплатило всего 22,7% услуг дошкольных учреждений, в то время как на бюджет приходилось 77,2%.

73,1% объема услуг оказали организации, находящиеся в государственной собственности, 26,7% - частные компании, и 0,2% - иностранные предприятия. Годом ранее на частные компании приходилось всего 23,5%, на государственные - 76,2%. Переток услуг в частный сектор - результат ГЧП.

Развитие государственно-частного партнерства - один из наиболее важных пунктов улучшения и расширения бизнес-среды, предусмотренных третьей волной модернизации в РК. Так, в сегменте дошкольного образования за предыдущие 3 года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, в то время как частный сектор открыл их более 1,3 тысячи на 100 тысяч мест. Больше всего открыто частных садов в Южно-Казахстанской (397), Алматинской (221), Кызылординской (181) областях. Пример ГЧП в этом секторе показывает, как государство и бизнес совместно успешно решают одну из ключевых общенациональных задач - стопроцентно охватить детей 3-6 лет дошкольным образованием к 2020 году.

По итогам 2015 года в стране было 2,18 миллиона детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет). Для их обучения и воспитания функционировало 8834 дошкольные организации. Посещали детсады и мини-центры 758,8 тыс. детей.

Дошкольное образование охватывало более трети (34,8%) всех детей детсадовского возраста. Для сравнения, пятью годами ранее показатели были значительно слабее, и составляли всего 26,7%. Наиболее развитой к началу прошлого года была инфраструктура детских садов и центров в Павлодарской области, где система дошкольного образования охватывала более половины всех детей (51,8%).

В целом система дошкольного образования лучше обеспечивала потребности северных регионов, чем густонаселенных южных областей. Так, более 40% дошкольников по данным на начало 2016 года посещали сады и центры в Костанайской области, Акмолинской, ВКО, СКО, Актюбинской и ЗКО. Менее 30% детей охвачены дошкольных обучением и воспитанием в Алматинской (самый слабый показатель, всего 20,8%) и Жамбылской областях.

Дошкольно-образовательная инфраструктура обгоняет по темпам роста демографию, что позволяет год от года увеличивать показатели проникновения. Так, в 2015 году число детей типичного возраста увеличилось на 3,5%, а число дошкольных организаций - на 4,3%, как и число посещающих эти организации. Ранее разрыв был еще более значительным: например, в 2014 число детей увеличилось на 4,2%, число садов и мини-центров - сразу на 10,5%, число воспитанников - на 14,7%.

Педагогический персонал за 2015 год увеличился на 9%, до 80,9 тысячи человек. На одного представителя педперсонала приходилось 9,4 ребенка (в 2014 было 9,8). Лучший показатель отмечен в Кызылординской области - всего 7,4 ребенка на воспитателя.

При этом если в Кызылординской области хорошие показатели отражали высокий уровень кадровой обеспеченности дошкольных организаций, то в прочих регионах загруженность кадрового состава нередко была обратно пропорциональна охвату дошкольников образовательной системой. Так, в Жамбылской области, где дошкольные организации посещали всего 26,7% детей, на педагога приходилось всего 7,8 воспитанника, в Мангистауской области, где также низок показатель проникновения образовательной инфраструктуры (30,4%) - 8,4 ребенка. В то же время, в ЗКО, ВКО и Актюбинской области на одного работника приходилось 10-12 детей - и именно в этих регионах наблюдались высокие показатели посещаемости детсадов и мини-центров.