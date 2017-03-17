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Министр информации и коммуникаций пообещал «взять на заметку» вопросы гражданской авиации

 

Безопасность полетов стала главной темой недели. Поэтому не удивительно, что министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» подробно прокомментировал участившиеся инциденты в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz

«Интерес наших граждан к гражданской авиации абсолютно понятен, т.к. речь идет о безопасности. Сейчас идут служебные расследования, по результатам которых средствам массовой информации будет представлена исчерпывающая информация. Уже сейчас нам известно, что летный экипаж действовал строго по инструкции и минимизировал все риски для авиапассажиров», - отметил Даурен Абаев.

Глава ведомства не склонен считать, что речь идет о системном сбое, потому что все три самолета принадлежат разным типам.

«Государство пристальное внимание уделяет безопасности, в том числе и на международных авиалиниях, и на внутренних авиалиниях. Существует целая программа безопасности полетов в гражданской авиации. Правительство и Комитет гражданской авиации тесно работают с ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Все необходимые инструкции и все необходимые предписания этой организации Казахстан выполняет», - заверил министр.

Даурен Абаев также пообещал «взять на заметку» вопросы, связанные с информационным освящением вопросов гражданской авиации.

 

17 марта 2017, 11:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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