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Грозивший убить Обаму американец приговорен к полугоду тюрьмы

17 марта 2017, 12:14

Жизни Барака Обамы за время его президентских сроков угрожали несколько раз.


Суд в штате Массачусетс приговорил к шести месяцам заключения жителя города Мэнсфилд Эндрю О'Кифа, который разместил на сайте ФБР угрозу убить президента США Барака Обаму, передает Русская служба ВВС.

На момент вынесения решения 31-летний О'Киф уже около полугода находился в заключении, поэтому был освобожден в зале суда.

Инцидент, из-за которого О'Киф попал в заключение, произошел в мае 2015 года. О'Киф связался с ФБР через "горячую линию" в интернете, по которой бюро принимало от анонимов информацию о готовящихся преступлениях.

"Я планирую убить президента Барака Обаму. У меня есть очень продуманный план. Пусть меня навестят секретные службы. Мне не повредила бы компания", - написал О'Киф, подписав свое сообщение номером социального страхования, что и позволило ФБР вскоре его найти.

Через два дня к дому, где жил О'Киф, пришли сотрудники ФБР. Открывать О'Киф отказался. Агентам пришлось около часа уговаривать его выйти, что он в итоге и сделал. При обыске у него дома нашли более ста единиц холодного оружия, включая мечи, топоры и копья. В декабре прошлого года О'Киф признал вину и начал отбывать заключение в ожидании приговора.

Фото: GETTY IMAGES

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