Старейший журнал о боксе вспомнил пять выдающихся побед Головкина перед боем с Джейкобсом

Старейший журнал о боксе Boxing News вспомнил пять выдающихся побед чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в преддверии его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).





5. Геннадий Головкин - Дэниэл Гил, ТКО 3

Менее чем за два года до этого Гил царствовал, как объединенный чемпион мира в среднем весе, но Головкину понадобилось всего три раунда, чтобы разделаться с обычно крепким австралийцем, выполнив одну из своих самых привлекательных концовок.









4. Геннадий Головкин - Мэттью Маклин, КО 3

Другим уважаемым оппонентом Геннадия, упавшим в третьем раунде, был бирмингемец Мэттью Маклин. В течение двух предыдущих лет британец изрядно потрепал ТОП-средневесов Феликса Штурма и Серхио Мартинеса, но ужасающие удары GGG по корпусу доказали, что Маклин был уничтожен.









3. Геннадий Головкин - Мартин Мюррей, ТКО 11

Как и его соотечественник Маклин, Мюррей причинил Штурму и Мартинесу всевозможные неприятности, прежде чем бросить вызов Головкину. Но также, как Маклин, храбрец из Сент-Хеленса поддался карающей силе Геннадия и непрестанным атакам, хотя и сумел дотянуть до предпоследнего раунда.









2. Геннадий Головкин - Келл Брук, ТКО 5

Третья и последняя британская жертва в хит-листе Головкина. Бесстрашный казахстанец стал первым - и пока единственным - бойцом, сумевшим победить чемпиона мира в полусреднем весе Брука, когда сломал шеффилдской звезде глазницу в пятом отрезке своего выездного боя в Великобритании.









1. Геннадий Головкин - Давид Лемье, ТКО 8

В столкновении взрывных бульдозеров Головкин использовал свой фантастический джеб, чтобы разбить Лемье прежде, чем замолотить его до победного в восьмом раунде. Выдающаяся победа позволила GGG добавить титул чемпиона мира IBF, принадлежавший канадцу, к уже имеющемуся у него поясу WBA.









Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По казахстанскому времени он начнется в 09:40 утра 19 марта. С точным расписанием трансляции вечера бокса можно ознакомиться здесь.





Ранее Головкин снова появился на обложке Boxing News, который издается с 1909 года.



