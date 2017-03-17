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Более 2 тыс. адмнарушений выявлено в Астане с 15 марта

17 марта 2017, 12:22

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».


В целях исполнения комплексного плана по реализации программы «Безопасность и комфорт в столице» и пресечения правонарушений в общественных местах и на улицах, с 15 по 17 марта текущего года на территории Астаны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Выявлено более двух тысяч административных правонарушений, из них: 94 – мелкое хулиганство, свыше 400 фактов распития спиртных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде, 486 – нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.

В части обеспечения безопасности дорожного движения выявлены следующие нарушения: 6 – выезд на встречную полосу, 140 – управление транспортным средством с не пристегнутым ремнем безопасности, 12 – управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, за нарушение миграционного законодательства, а именно нарушение правил пребывания в РК, привлечены к ответственности 60 человек. Также задержано 25 человек, объявленных в розыск.

В проведении мероприятия «Правопорядок» задействовано свыше 2000 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной Гвардии РК. Организовано патрулирование во дворах многоквартирных жилых домов, в районе увеселительных заведений и других местах массового посещения граждан.

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