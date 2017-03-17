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Социальный эксперимент: мать-кукушка оставила ребенка в сумке в центре города

17 марта 2017, 12:25

Практически каждый второй ринулся на помощь кричащему из сумки ребенку.


2017 год запомнится Казахстану участившимися случаями бросания детей, сообщает Tvk-uko.kz.

Матери-кукушки, родив иногда на улице, бросают малышей прямо на асфальте или оставляют в клетчатых сумках.

Шокирующий случай произошел и в Алматы, где студентка одного из вузов родила в комнате общежития, а затем выбросила малыша в мусорный бак.

В Шымкенте провели социальный эксперимент, благодаря которому мы узнали, как люди относятся к таким мамам. Клетчатую сумку, из которой доносился плач новорожденного, оставляли прямо на улице.


Люди стали внимательнее относится к брошенным сумкам. Практически каждый второй ринулся на помощь кричащему из сумки ребенку. В эксперименте была использована обыкновенная кукла, вызывающая необыкновенные настоящие эмоции.

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