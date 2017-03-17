В Алматинской области поймали молодого человека, скрывшегося после смертельного наезда
17 марта 2017, 12:52
ДТП произошло в ночь на 13 марта.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, оперативникам розыскного отдела потребовалось четыре дня, чтобы установить автомашину и задержать водителя, совершившего смертельный наезд, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, в ночь с 12 на 13 марта в пос. Каргалы Жамбылского района местные жители обнаружили тело 56-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате наезда. Версию о гибели потерпевшего под колесами неизвестной машины вскоре подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы, в связи с чем полицейские начали уголовное производство, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК.
«При тщательном осмотре места происшествия были обнаружены фрагменты расколовшегося от удара бампера и бокового зеркала, приобщенные в качестве вещдоков к материалам дела. Изучив частицы, криминалисты установили, что наезд на пешехода совершен автомашиной Nissan Teana. Далее в ходе оперативных мероприятий был обнаружен сам разыскиваемый автомобиль, водителю которого была доказана причастность к дорожно-транспортному происшествию. Задержанный, 1992 года рождения, оказался жителем соседнего села Умбеталы», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
В полиции отметили, что уголовное дело сейчас взяло в собственное производство областное Управление дознания, сотрудники которого водворили автомашину на спецстоянку и назначили по факту необходимые экспертизы.
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