Казахстанских госслужащих корпуса «Б» назвали стрессоустойчивыми

У наших госсслужащих выявили уровень знаний и навыков и компетенций.

О тенденциях, выявленных в ходе аттестации государственных служащих, рассказала на брифинге заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает Наиболее развитые компетенции выявили в ходе промежуточных итогов аттестации госслужащих корпуса «Б».передает Zakon.kz





15 марта т.г. в Астане завершила свою работу Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Казахстан (ВАК). При проведении собеседований члены ВАК выявили уровень знаний, навыков и умений у госслужащих руководящего звена корпуса «Б».





«Заслуживает внимание, что на уровне центральных государственных органов у государственных служащих наиболее развиты компетенции «принятие решений» и «ориентация на потребителя услуг».

Иначе говоря, работники министерств отличаются способностью всесторонне оценивать ситуации, принимать оптимальные решения с учетом интересов и нужд граждан.





У сотрудников местных государственных органов выражены компетенции «стрессоустойчивость» и «информирование потребителей услуг». То есть, они умеют сохранять работоспособность в сложных ситуациях и всесторонне взаимодействовать с получателями услуг», - отметила Айгуль Шаимова.





Один из этапов аттестации в текущем году предполагает прохождение тестирования на определение уровня компетенций. При тестировании замер проводится по 11 компетенциям: управление деятельностью, сотрудничество, принятие решений, оперативность, саморазвитие, ориентация на потребителя услуг, информирование потребителей услуг, добропорядочность, ответственность, инициативность и стрессоустойчивость.





Результаты тестирования попадают на стол аттестационной комиссии. При собеседовании члены ВАК задают дополнительные вопросы, как из области профессиональной деятельности, так и по компетенциям.





По итогам работы Высшей аттестационной комиссии в Агентстве провели тщательный анализ руководящего состава корпуса «Б». В результате выявлены различия между слабо выраженными компетенциями среди работников центральных аппаратов и региональных служащих.





Так, если в ряде случаев работники центральных аппаратов недостаточно проявляют компетенцию «сотрудничество», то у региональных служащих зачастую не хватает компетенции «саморазвитие».





Эти различия определяются характером выполняемых функций и составом персонала. У руководителей в центральных аппаратах больше регулятивных функций, в то время как в регионах - реализационных полномочий. Средний возраст руководящих служащих министерств составляет 39 лет, в то время, как этот показатель на уровне области составляет 46 лет.





Стоит отметить и то, что отдельные руководители областных управлений и департаментов находятся на одной и той же позиции свыше 10 и 15 лет. В то же время, ряд служащих центральных госорганов никогда не работали на местах и не имеют соответствующего опыта.





В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан уже приступили к разработке специальных программ обучения для развития недостающих у государственных служащих компетенций.





Напомним, аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проходит в соответствии с Указом главы государства и является логическим продолжением первой институциональной реформы по формированию современного государственного аппарата.



