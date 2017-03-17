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В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР

17 марта 2017, 13:15

Жителей города Ога в ходе учений эвакуировали в здание местной школы.


В Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей в случае ракетного удара со стороны Северной Кореи, передает Русская служба ВВС.

В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита - все они были эвакуированы в здание местной школы и в городской культурно-спортивный комплекс.

Сообщения о предполагаемом ракетном ударе участники учений получили по своим мобильным телефонам. Учебный сигнал тревоги также был передан через систему экстренного оповещения J-alert.

6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По информации Токио, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. В Пхеньяне состоявшийся в начале марта запуск баллистических ракет объяснили учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

Фото: bbci.co.uk

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