В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР

В Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей в случае ракетного удара со стороны Северной Кореи , передает , передает Русская служба ВВС





В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита - все они были эвакуированы в здание местной школы и в городской культурно-спортивный комплекс.





Сообщения о предполагаемом ракетном ударе участники учений получили по своим мобильным телефонам. Учебный сигнал тревоги также был передан через систему экстренного оповещения J-alert.





6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По информации Токио, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. В Пхеньяне состоявшийся в начале марта запуск баллистических ракет объяснили учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.



