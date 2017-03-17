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Лето, ах лето: синоптики рассказали, каким будет предстоящее лето в Казахстане

17 марта 2017, 13:21

Лето будет знойным, осень разной.


Лето этого года ожидается жарким (выше нормы на 1…2 °С) и преимущественно сухим, исключение составят южные и юго-восточные регионы республики, где с частыми северо-западными потоками ожидаются резкие перепады температур с обильными грозовыми дождями, в отдельных регионах даже с градом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы РГП "Казгидромет".

Кроме того, согласно предварительному прогнозу специалистов, сентябрь ожидается прохладным. И возможно первую репетицию зимы жители северных и восточных регионов ощутят на себе в конце месяца.

В октябре казахстанцы смогут насладиться комфортной погодой, именуемой в народном календаре «бабьим летом».

Фото: odessa1.com

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