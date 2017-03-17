Счетный комитет проверит нацкомпанию «Астана ЭКСПО-2017»
17 марта 2017, 13:22
Также будет проведена промежуточная оценка хода реализации Государственной программы «Нурлы жол».
Об этом сообщила член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим на парламентских слушаниях на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Запланирован государственный аудит в национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» и других компаниях», - сообщила А.Мухаметкарим.
По ее словам, в текущем году также будет проведена промежуточная оценка хода реализации Государственной программы «Нурлы жол» и стратегических планов центральных государственных органов.
В ходе слушаний с приветственным словом выступил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, с докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов и министр национальной экономики Тимур Сулейменов, а также представители других государственных органов.
Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта abctv.kz
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