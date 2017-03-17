Синоптики рассказали, ждать ли казахстанцам весенних подтоплений

Где и когда возможны разливы, половодья и селевые явления.

По информации синоптиков РГП "Казгидромет" в связи с повышением температуры воздуха, следует ожидать начала половодья уже с конца марта- начала апреля , передает , передает Zakon.kz





Как отмечается в сообщении пресс-службы РГП, уже сейчас условия для формирования стока рек Акмолинской и Северо-Казахстанской областей складываются таким образом, что в период половодья их водность ожидается на 30-60% больше нормы. На реках Есиль, Жабай, Калкутан возможно превышение опасных отметок уровней воды, разливы и подтопления.





Также в случае дождей в период снеготаяния возможно интенсивное формирование местного стока и подтопления в Костанайской области.





Обратный прогноз гидрологи дают для рек на западе Казахстана, их водность ожидается меньше нормы. Только в бассейне р. Урал на территории России снегозапасы и осеннее увлажнение почвы больше нормы, поэтому половодье на р. Урал на территории России и поступление на территорию Казахстана ожидается в 1.5 раза больше нормы и вдвое больше, чем в прошлом году.





По рекам Карагандинской области, водность которых в период половодья ожидается преимущественно в пределах нормы , начало половодья ожидается в конце марта – начале апреля.





По прогнозу гидрологов в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, в апреле и мае, в период снеготаяния и в случае сильных дождей, ожидается прохождение высоких тало-дождевых паводков. Из-за значительных снегозапасов в горах, водность большинства рек этих областей в весенне-летний период ожидается на 15-40% выше нормы.





В июне-августе в горах Алматинской области возможны селевые явления.





Основной прогноз на период вегетации для рек этого региона будет выпущен в первой декаде апреля.